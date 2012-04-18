Выбивать долги с виновников ДТП теперь будут коллекторы

Коллекторские компании нашли беспроигрышный способ зарабатывать на выбивании долгов - взыскивать их с виновников ДТП, сообщает «Сегодня».

В Моторном страховом бюро рассказали, что в основном коллекторы берутся возместить убытки, выплаченные потерпевшему страхкомпанией по КАСКО (страховка за побитое «железо»), если у виновного нет полиса автогражданки, либо страховщик по какой-то причине отказался его оплачивать. Здесь все однозначно, ведь виновного в ДТП уже определил суд и взыскать с него убытки - дело техники. Страхкомпании проще нанять коллекторов (комиссионные доходят до половины долга), чем самой заниматься ведением регрессного иска против физлица, у которого может не оказаться денег.

Сбивать долги с дорожных служб коллекторы берутся неохотно, только если вина дорожных служб явная (открытый люк, не обозначенные дорожные работы, а не просто яма в асфальте). По словам исполнительного директора Ассоциации участников коллекторского бизнеса Артема Кучина, юридически все законно, ибо речь идет не о покупке долгов, а о поручении их взыскать в пользу кредитора за вознаграждение, что предусмотрено Гражданским кодексом. «Небольшие суммы, до 10 тыс. грн, обычно удается взыскать до суда, а вот если ущерб намного больше - только через госисполнителей, - говорит Кучин. - Мы также соглашаемся на постепенную выплату долга, поэтому многие должники идут на мировую».

Юрист Владимир Столитний говорит, что суды в таких ситуациях выносят решение в пользу кредитора, поэтому стоит рассчитаться добровольно, да еще в рассрочку обойдется дешевле - не надо платить судебный сбор и за услуги госисполнителей (+10% суммы долга).