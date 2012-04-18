На маевку в Крым пустят дополнительные поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины назначила два дополнительных поезда в крымском направлении на время майских праздников, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Так, Юго-Западная железная дорога пустит поезд № 58/57 "Киев-Симферополь". Он идет из Киева 27, 28, 29 и 30 апреля, из Симферополя - 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

Приднепровская ж/д назначила поезд № 282/281 "Симферополь-Киев". Из Симферополя он отправляется 26 и 27 апреля, 2 и 5 мая, из Киева - 27 и 28 апреля, 3 и 6 мая.

"Работа по назначению поездов продолжается", - говорится в пресс-релизе.