Парламент и правительство Крыма не хотят платить судам
14:52, 18 апреля 2012Крым
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Написали в Раду
Верховный совет Крыма просит Верховную раду Украины освободить парламент и правительство региона, а также органы исполнительной власти автономии от уплаты судебного сбора по делам, которые связаны с вопросами, касающимися полномочий этих органов.
"За" проект проголосовали 77 из 88 депутатов, принимавших участие в сессии крымского парламента в среду.
Нардепов просят внести изменения в статью 5 закона "О судебном сборе".
Отказ от уплаты судебного сбора, считают крымские депутаты, позволит сэкономить деньги из казны республики.
Рада приняла закон о судебном сборе летом 2011 года.
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