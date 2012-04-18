Парламент и правительство Крыма не хотят платить судам

Верховный совет Крыма просит Верховную раду Украины освободить парламент и правительство региона, а также органы исполнительной власти автономии от уплаты судебного сбора по делам, которые связаны с вопросами, касающимися полномочий этих органов.

"За" проект проголосовали 77 из 88 депутатов, принимавших участие в сессии крымского парламента в среду.

Нардепов просят внести изменения в статью 5 закона "О судебном сборе".

Отказ от уплаты судебного сбора, считают крымские депутаты, позволит сэкономить деньги из казны республики.

Рада приняла закон о судебном сборе летом 2011 года.