Коммунисты раскололись

Депутаты Верховного совета Крыма Геннадий Нараев и Алексей Тихомиров вышли из фракции "Коммунисты" в крымском парламенте и создали новую фракцию "Коммунистическая партия Украины", сообщил председатель секретариата очередной сессии Сергей Шувайников на заседании в среду.

Нараев возглавил "КПУ", а Тихомиров стал ее секретарем.

Из фракции "Коммунисты" также вышел Юрий Воробьев. Во фракции остались двое депутатов - Вячеслав Захаров и Анатолий Авидзба.

Фракция "красных" раскололась из-за того, что ряд ее членов поддерживают политику Леонида Грача, бывшего лидера крымских коммунистов, ныне главы Компартии рабочих и селян, а другие солидарны с оппонентом Грача - лидером КПУ Петром Симоненко.

С учетом новой фракции в ВС Крыма сейчас 6 фракций.