Погода в Украине на четверг: дожди с грозами

В четверг, 19 апреля в Украине облачно с прояснениями. Ночью на Правобережье и в Крыму, а днем по всей Украине ожидаются дожди, кое-где с грозами, в западных областях днем местами сильные дожди, сообщил Укргидрометцентр.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части, а днем и в большинстве северных и центральных областей отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 7-12°, днем - 14-19°, на востоке - до 23°; в западных областях ночью - 5-10°, днем - 8-13° (в Карпатах ночью - 1-3° тепла, днем - 5-8°).

В Киеве ночью без существенных осадков, днем - дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью - 10-12°, днем - 15-17°.