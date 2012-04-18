Хотят ли украинцы продавать свою землю (опрос)

Только 7,2% украинцев, которые владеют земельным паем или участком земли сельскохозяйственного назначения, в будущем планируют продать свои участки, такие результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, озвучил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко в ходе круглого стола «Земельная реформа в Украине: как ее видят и чего от нее ждут украинские граждане?».

В ходе опроса выяснилось, что средняя сумма, которую украинцы планируют получить за 1 га земли от ее продажи составляет около 6 тыс. долл. (47 635 грн).

Относительное большинство (43%) владельцев паев планируют в будущем сдавать свой участок в аренду, 29% - производить на этом участке сельхозпродукцию для нужд своей семьи, 10% - развивать производство сельхозпродукции на продажу, 12% - ничего не планируют производить в ожидании, как сложится ситуация.

Согласно результатам опроса, 18% респондентов, которые не имеют земли сельхозназначения во владении или пользовании, хотели бы ее иметь в будущем. В среднем, опрошенные хотели бы иметь 54,6 га земли.

При этом 19% респондентов, если бы у них была возможность зарабатывать на жизнь фермерством, хотели бы стати фермерами.

Большинство опрошенных (60%) считают, что в Украине нужно развивать и крупные акционерные хозяйства, и индивидуальные фермерские хозяйства.

Опрос о земельной политике и земельной реформе в Украине проведен социологической службой Центра Разумкова в феврале 2012 года. Опрошено 2005 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.