Азарова просят лишить Старый Крым курортного статуса

Верховный совет Крыма обратился в Кабинет министров Украины с просьбой исключить город Старый Крым на юго-востоке полуострова из перечня населенных пунктов, которые относятся к курортным, поскольку это позволит уменьшить коэффициент, применяемый к ставке земельного налога.

За принятие обращения к украинскому правительству проголосовали 77 из 88 депутатов на сессии в среду (всего в ВС Крыма 100 парламентариев).

Статья 7 закона "О плате за землю" установливает, что в населенных пунктах, отнесенных Кабмином к курортным, на юго-восточном побережье Крыма к ставке земналога применяется коэффициент 2,5.

После проведения в Кировском районе, где расположен Старый Крым, нормативной денежной оценки земель стоимость одного квадратного метра в городе повысилась в среднем в 7 раз.

Местные предприниматели выразили недовольство, провели акции протеста и потребовала лишить город статуса курорта, так как это положение автоматически увеличивает оценку земли в 2,5 раза и может привести к массовому закрытию предприятий в регионе.