Крымчане сдали в милицию около тысячи запрещенных предметов

За месяц добровольной сдачи оружия крымчане передали правоохранителям около тысячи запрещенных предметов, среди которых оружие, боеприпасы, спецсредства, мины и взрывчатые вещества, сообщает пресс-служба милиции Крыма.

Гражданами сдано 195 единиц оружия, в том числе 165 единиц гладкоствольного охотничьего оружия (45 из которых не были зарегистрированы), 11 единиц охотничьего нарезного оружия (6 не были зарегистрированы), 5 – самодельного, 2 – холодного, 9 – нарезного армейских образцов (в том числе 2 пистолета Макарова, 4 винтовки Мосина, 1 пистолет ТТ и 1 наган).

Кроме того, сдано 343 боеприпаса, 149 единиц спецсредств, 136 газовых пистолетов, 59 снарядов, 13 мин и 9 запалов к ним, а также 450 граммов взрывчатых веществ (400 г тротила и 50 г пороха).

«Мы постоянно информируем граждан о том, что согласно закону, лица, добровольно сдавшие боеприпасы, оружие и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, - отметили в пресс-службе. - Также лица, добровольно сдавшие оружие, могут впоследствии зарегистрировать данное оружие в установленном законом порядке».

Месячник добровольной сдачи оружия боевых припасов и взрывчатых веществ проводится в Крыму с 1 апреля по 1 мая.

