Для борьбы со строительными аферами в Крыму создадут комиссию

Предотвращать финансово-строительные аферы в отрасли жилищного строительства в Крыму будет специальная Межведомственная комиссия, сообщает пресс-служба правительства республики.

В состав комиссии войдут представители органов исполнительной власти, территориальных подразделений Антимонопольного комитета и Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в Крыму, инспекции ГАСК, налоговой службы, а также представителей СБУ и МВД.

«Деятельность комиссии будет направлена на оперативное выявление фактов противоправных действий со стороны строительных компаний, осуществляющих строительство жилья на территории Крыма с привлечением средств граждан, а также их предотвращение», - сообщили в пресс-службе.

Планируется сформировать реестр объектов жилищного строительства, по которым нарушены сроки ввода в эксплуатацию, осуществлять прием и рассмотрение обращений и жалоб крымчан на противоправные действия недобросовестных застройщиков.

О выявленных фактах нарушений законодательства комиссия будет информировать контролирующие и правоохранительные органы. В случае необходимости, комиссия будет инициировать комплексную проверку строительных предприятий и организаций, которые строят жилье с привлечением средств граждан.

Рескомитет по строительству и архитектуре Крыма подготовил проект постановления Совета министров о создании Межведомственной комиссии по комплексному решению проблемных вопросов в сфере строительства жилья, осуществляемого с привлечением средств граждан.

Проект будет вынесен на рассмотрение на ближайшем заседании крымского правительства.

