28 крымчан осудили за коррупцию

С начала текущего года за коррупционные деяния наказаны 47 человек, из них 28 осуждены, еще 19-ти назначено административное наказание, сообщает пресс-служба Прокуратуры Крыма.

Среди осужденных 8 представителей органов власти и местного самоуправления, 3 работника органов внутренних дел, 3 - уголовно-исполнительной службы, 2 - органов налоговой службы.

На скамье подсудимых оказались 4 главы местных советов: Нижнегорский поселковый, Чайкинский, Челядинивский, Штормовской сельские головы.

«Первый уличен в нарушениях при проведении тендерных процедур, чем нанесен ущерб на сумму свыше 30 тыс.грн. Два вторых "погорели" на получении взяток, последний обвиняется в незаконном распоряжении земельными участками, чем нанесен ущерб на сумму свыше 740 тыс», - отметили в пресс-службе.

Всего за первые три месяца расследовано 26 уголовных дел о коррупции.

Коррупционными преступлениями причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн грн. С целью их возмещения наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 2,1 млн грн. и предъявлены иски в суд на сумму более 780 тыс.грн.

