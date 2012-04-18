Багамский лайнер открыл круизный сезон в Севастополе

Севастопольский морской торговый порт в круизный сезон-2012 примет 39 иностранных круизных судов - на одно больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«Данные подсчитаны по предварительным заявкам от агентских компаний», - уточнила пресс-служба.

Первым лайнером, который зашел в порт в этом году, стало 135 метровое восьмипалубное судно Minerva под флагом Багамских островов.

В прошлом году общее количество пассажиров, включая каботажное плавание, составило 26,6 тысяч человек.