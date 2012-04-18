Внедорожники погоняют на западе Крыма

10:00, 18 апреля 2012
Крым
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Ралли по гравийной трассе

Автогонщики из регионов Украины соберутся на первый этап Кубка страны по ралли «Ралли Черномор» 20-21 апреля в поселке Черноморское в Крыму, сообщили организаторы соревнований.

«Особенностью этапа является то, что классическое ралли с гравийным покрытием трассы проводится в Крыму впервые», - говорят они.

Общая дистанция гонки составляет более 104 километров, из них 80 - скоростная дистанция.

Гонки проходят в формате классического ралли. Планируются не только проезды по скоростным участкам, но равномерное движение по карте-легенде.

В соревнованиях планируется участие трех десятков экипажей.

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