Автоперевозчиков проверят

09:47, 18 апреля 2012
Крым
0 0

Рейд ГАИ на две недели

Управление Госавтоинспекции Крыма до конца месяца проводит проверку соблюдения перевозчиками пассажиров требований ряда законов Украины регламентирующих их деятельность, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, ГАИ проверит выполнение норм закона «О дорожном движении» и «Об автомобильном транспорте».

Особое внимание будет уделяться прохождению водителями ежесменного предрейсового медицинского осмотра и контроля технического состояния транспортных средств,  а также своевременное прохождение обязательного технического контроля, обеспечению режима труда и отдыха водителей, законность осуществления перевозок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter