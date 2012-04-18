Автоперевозчиков проверят

Рейд ГАИ на две недели

Управление Госавтоинспекции Крыма до конца месяца проводит проверку соблюдения перевозчиками пассажиров требований ряда законов Украины регламентирующих их деятельность, сообщила пресс-служба ведомства. Так, ГАИ проверит выполнение норм закона «О дорожном движении» и «Об автомобильном транспорте». Особое внимание будет уделяться прохождению водителями ежесменного предрейсового медицинского осмотра и контроля технического состояния транспортных средств, а также своевременное прохождение обязательного технического контроля, обеспечению режима труда и отдыха водителей, законность осуществления перевозок.

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