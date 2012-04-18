В поминальный день на кладбище на своей машине не заехать

22 апреля, в поминальный день, в Симферополе будет организовано движение пассажирских автобусов из всех микрорайонов города к местному кладбищу, сообщил пресс-центр горсовета.

Автобусы будут отправляться от площадей Московская и Советская, Центрального рынка, 7-й городской больницы, микрорайонов Марьино, Пневматика, Маршала Жукова, ГРЭС, Аэропорт, Тарабукино.

Кроме того, в этот день будет работать автотранспорт на постоянно действующем маршруте №6 «ул. Жидкова - Абдал».

«Во избежание заторов частному автотранспорту, в том числе такси, въезд на территорию кладбища будет запрещен. Исключение только для инвалидов первой группы», - говорится в сообщении.

Автобусы будут работать на маршрутах с 7.30 до 18 часов.