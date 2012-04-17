Евпатория состряпает чебурек желаний

Евпаторийские кулинары устроят 30 апреля праздник чебурека. Он состоится в рамках открытия курортного сезона, сообщила пресс-служба мэрии.

"В этом году мастера-кулинары планируют изготовить множество маленьких чебуреков "с сюрпризом", попробовать которые смогут все желающие. В каждом угощении будет спрятано персональное пожелание на предстоящий год. Кроме того, участникам праздника раздадут несколько десятков обычных чебуреков с мясом. В одном из них будет находиться пожелание для города. Обладатель эксклюзива должен огласить послание всем присутствующим", - говорится в сообщении.

Также они изготовили муляж чебурека. Вместе с воздушными шарами его запустят в небо, чтобы все загаданные желания исполнились.

Чебуречные праздники проводятся в Евпатории уже не первый год. В 2010 году кулинары изготовили самый большой чебурек в Украине. А в 2011-м состоялся конкурс на самый маленький чебурек.