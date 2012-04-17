Киевлянин одним ударом посадил самолет

Самолет "АэроСвита", выполнявший рейс "Дубай-Киев" во вторник, совершил вынужденную посадку в Симферополе из-за агрессивного поведения пассажира, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщила авиакомпания.

Примерно за 2 часа до посадки один из пассажиров рейса вступил в конфликт с другими пассажирами, перешедший в драку. Зачинщик драки также нанес сильный удар бортпроводнику, пытавшемуся его унять.

"Длительное время нарушителя не удавалось успокоить силами экипажа. В этой связи командир воздушного судна принял решение о внеплановой вынужденной посадке в аэропорту ”Симферополь”. К самолету был вызван наряд линейного отдела внутренних дел аэропорта, снявший драчуна с борта", - сообщил УНИАН помощник гендиректора "АэроСвита” Сергей Куцый.

После прибытия рейса в аэропорт ”Борисполь” пострадавший бортпроводник пожаловался на резкое ухудшение зрения, ему назначено дополнительное медицинское обследование.

"АэроСвит" рассматривает вопрос о внесении нарушителя в список нежелательных пассажиров авиакомпании, а также о предъявлении ему претензий в связи с дополнительными расходами компании из-за вынужденной посадки в аэропорту ”Симферополь”.

Вопрос об иске к дебоширу от бортпроводника будет решаться по результатам дополнительных медицинских экспертиз и состоянию здоровья пострадавшего.

Куцый сообщил также, что размер убытка компании от вынужденной посадки будет определяться исходя из затрат самого авиаперевозчика, а также - от стоимости услуг, которую может выставить "АэроСвиту" аэропорт. "Обычно такая сумма составляет 80-120 тысяч гривен", - сказал он.