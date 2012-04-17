Корабли Blackseafor покинули Севастополь

Корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blackseafor завершили четырехдневный визит в порт Севастополя и утром 17 апреля вышли в море для выполнения других мероприятий апрельской активации, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Корвет ВМС Болгарии "Решительный", большой десантный корабль Черноморского флота России "Цезарь Куников", фрегат ВМС Румынии "Себастьян", фрегат ВМС Турции "Явуз" и морской тральщик ВМС Украины "Черкассы" провели учения по проводке за тралами, по отражению атаки маломерной надводной цели, учения по противовоздушной обороне.

Кроме того, планом мероприятий предусмотрено совместное обучение "человек за бортом", обучение по маневрированию, связи, приема и передачи сообщений на английском языке и другие.

Апрельская активация 2012 года, которая длится с 6 по 24 апреля, является девятнадцатым развертыванием оперативного соединения.