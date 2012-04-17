Драчливый пассажир севшего в Крыму самолета был пьян

Самолет "АэроСвита", выполнявший рейс "Дубай-Киев" во вторник, совершил вынужденную посадку в Симферополе из-за агрессивного поведения пассажира, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщила авиакомпания.

Примерно за 2 часа до посадки в Киеве один из пассажиров рейса вступил в конфликт с другими пассажирами, ссора переросла в драку. Зачинщик нанес также сильный удар бортпроводнику, пытавшемуся его унять.

"Длительное время нарушителя не удавалось успокоить силами экипажа. В этой связи командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту ”Симферополь”. К самолету вызвали наряд линейного отдела внутренних дел аэропорта, снявший драчуна с борта", - сообщил УНИАН помощник гендиректора "АэроСвита” Сергей КУЦЫЙ.

После прибытия рейса в киевский аэропорт ”Борисполь” пострадавший бортпроводник пожаловался на резкое ухудшение зрения, ему назначили дополнительное медобследование.

"АэроСвит" рассматривает вопрос о внесении нарушителя в список нежелательных пассажиров авиакомпании, а также о предъявлении ему претензий в связи с дополнительными расходами компании из-за вынужденной посадки в Крыму.

Вопрос об иске к дебоширу от бортпроводника будет решаться по результатам дополнительных медицинских экспертиз и состояния здоровья пострадавшего.