Флоты России и Украины планируют учения в Севастополе

В Севастополе в Академии ВМС имени Нахимова открылась заключительная конференция по планированию командно-штабного учения Военно-морских сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации с обозначенными силами «Фарватер мира-2012», проведение которого намечено на третью декаду мая, сообщил пресс-центр украинского флота.

Командующий ВМС Украины адмирал Виктор Максимов, под руководством которого в текущем году в соответствии с принципом ротации пройдет учение, во вступительном слове на конференции подчеркнул, что данное совместное мероприятие подготовки сил становится традиционным. «И мы должны вместе работать, потому что два флота взаимодействуют в повседневной жизни, украинские и российские моряки в Севастополе проводят много совместных мероприятий, одним из которых является учение серии «Фарватер мира», - сказал он.

Заместитель командующего Черноморским флотом РФ контр-адмирал Александр Носатов, в свою очередь, отметил, что учения имеют очень большое значение для обоих флотов: «Это уже становится традицией, которую необходимо продолжать, укреплять и развивать».

Российский контр-адмирал убежден, что в ходе нынешней конференции обе стороны разрешат и согласуют все возникающие нюансы подготовительного характера. «Уверен, во время учения обе стороны продемонстрируют свою выучку, что послужит дальнейшему укреплению нашего сотрудничества», - сказал заместитель командующего ЧФ РФ.

Темой учения является планирование и проведение гуманитарной операции. «Фарватер мира-2012» планируется провести на базе Академии ВМС, а также на внутреннем и внешнем рейдах Cевастопольской бухты.

К мероприятиям будут привлекаться объединенный штаб учения, морской, авиационный и береговой компоненты, а также силы обеспечения. В частности, как планируется, в морском компоненте с двух сторон будут задействованы около 10 кораблей и судов, а в состав берегового компонента войдут более 15 единиц автомобильной и бронетанковой техники, до 90 человек личного состава, а также объединенный медицинский отряд в составе до 10 единиц автомобильной техники и до 40 человек личного состава.

Совместные украинско-российские учения серии «Фарватер мира» проводились в 1997-м, 1999-м, 2001-м, 2003-м, 2010-м и 2011-м годах.