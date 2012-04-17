Дорогу в Алуште залило соляркой

Дорогу в Алуште залило дизельным топливом. Оно вылилось из автомобиля «Газель» на проезжую часть в районе улицы Октябрьская, сообщила «Твоя газета».

«Автомобиль двигался в Профессорский уголок, когда начало выливаться дизельное топливо. Оно находилось в специальных бочках машины и растянулось по дороге на 50-70 метров», - отмечает издание.

Сотрудники ГАИ перекрыли движение транспорта на участке дороги. Рабочие засыпали разлитую жидкость песком, чтобы после убрать его.