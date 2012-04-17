Директор за декаду "кинул" сельхозпредприятие на 600 тысяч

Сотрудники милиции возбудили уголовное дело на директора крымского сельскохозяйственного предприятия, занимающегося выращиванием и продажей винограда, который, не пробыв на новой должности и десяти дней, причинил подчиняющемуся Министерству аграрной политики хозяйству более 600 тысяч гривен ущерба, сообщила пресс-служба крымского управления МВД, не уточнив название госструктуры.

Дело открыто по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах".

Руководитель предприятия отправил на винзаводы Украины 145 тысяч килограммов винограда, скрыв результаты уборки путем предоставления недостоверных сведений в правоохранительные органы и органы статистики Крыма.

Дельцу грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.