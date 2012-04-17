Туристы в Ялте будут платить 1% сбора

Ялтинские власти утвердили минимальный размер туристического сбора, он составляет 1% минимальной стоимости услуги по временному проживанию одного человека, сообщила пресс-служба мэрии.

С 1 мая по 30 сентября минимальный турсбор с каждого отдыхающего в день в квартирах с подселением или частичными удобствами будет составлять 0,5516 грн., в домах с частичными удобствами -- 0,8274 грн., в квартирах - 1,1032 грн., а домах усадебного типа - 1,3790 грн.

«В остальные периоды года эти суммы будут вдвое меньше, - сообщили в пресс-службе. - Если жилье не соответствует ни одной из вышеуказанных категорий, то турсбор рекомендуется удерживать по тарифу “квартиры”».

Кроме того, в соответствии с тем же решением исполкома вне зависимости от сезона с каждого туриста будет взиматься по 0,61 грн. за каждый день его пребывания в Ялте за услугу по вывозу твердых бытовых отходов.