Налоговая изъяла 1,5 тысячи бутылок "левого" коньяка

Сотрудники налоговой задержали в Джанкое автомобиль с прицепом, перевозивший более 10 тысяч бутылок коньяка, часть которых была с сомнительными акцизными марками, сообщила пресс-служба ведомства.

"При детальном осмотре бутылок со спиртным выяснилось, что некоторые из них оклеены марками, которые значатся списанными и уничтоженными из-за повреждений", - говорится в пресс-релизе.

Налоговики изъяли 1500 пол-литровых бутылок коньяка, образцы марок направили на экспертизу.

Ведомство устанавливает, кому предназначалась партия спиртного.