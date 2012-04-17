Налоговая изъяла 1,5 тысячи бутылок "левого" коньяка
15:11, 17 апреля 2012Крым
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Операция на севере Крыма
Сотрудники налоговой задержали в Джанкое автомобиль с прицепом, перевозивший более 10 тысяч бутылок коньяка, часть которых была с сомнительными акцизными марками, сообщила пресс-служба ведомства.
"При детальном осмотре бутылок со спиртным выяснилось, что некоторые из них оклеены марками, которые значатся списанными и уничтоженными из-за повреждений", - говорится в пресс-релизе.
Налоговики изъяли 1500 пол-литровых бутылок коньяка, образцы марок направили на экспертизу.
Ведомство устанавливает, кому предназначалась партия спиртного.
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