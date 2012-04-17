Могилев улетел в Турцию

Крымская делегация во главе с председателем Совета министров автономии Анатолием Могилевым находится с официальным визитом в Турции, сообщила пресс-служба правительства.

Могилев проведет ряд рабочих встреч с представителями власти и бизнеса Турции. В частности, запланированы переговоры с министром иностранных дел Ахметом Давутоглу, министром науки, промышленности и технологий Нихатом Эргюном, министром транспорта и связи Бинали Йылдырым, а также с председателем великих национальных сборов Джемилем Чичеком.

Кроме того, глава крымского правительства планирует принять участие в переговорах с руководством Ассоциации промышленных палат и бирж Турции и Турецкого агентства по сотрудничеству и развитию (TIKA).

«Основная цель поездки - укрепить двухстороннее сотрудничество между Крымом и Турцией, обеспечить реализацию ранее достигнутых договоренностей, а также установить новые деловые контакты», - сообщила пресс-служба.

В состав крымской делегации также вошли депутаты Верховной рады Украины Борис Дейч и Мустафа Джемилев, министр экономического развития и торговли Кырма Светлана Верба и другие.