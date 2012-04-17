Евпатория откроет "Дом клоуна"

Интерактивный музей «Дом клоуна» откроется 29 апреля в Евпатории, на базе международного детского центра-комплекса «Золотой ключик». Он будет первым в Украине, утверждает пресс-служба мэрии.

В музее можно будет покататься на своеобразных аттракционах - моноциклах и цирковых велосипедах. Кроме того, посетители смогут перевоплотиться в настоящих клоунов - наложить грим и переодеться в специальные костюмы.

Истории клоунского костюма в музее посвящена отдельная экспозиция, которая расскажет о том, как выглядели наряды шутов при королевском дворе, первые костюмы Петрушки и современны клоунские костюмы.

«Очень интересны воссозданные в миниатюре костюмы итальянского театра DelArte, элементы гардероба Чарли Чаплина. И костюмы рекордных размеров с разницей в … 100 раз: самый большой восьмиметровый клоунский наряд и самый маленький - восьмисантиметровый», - говорится в пресс-релизе.

В музее собрана большая коллекция статуэток клоунов. Автор проекта Сергей Пермяков планирует в течение ближайшего года собрать более 2 тысяч фигурок и побить рекорд, занесённый в книгу рекордов Гиннеса.

В будущем при музее планируют создать Школу волшебства.