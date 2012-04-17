Пьяный севастополец едва не утонул, грохнувшись с пирса

Житель Севастополя, будучи пьяным, неудачно прыгнул с пирса в море, ушиб голову и чуть не утонул, сообщила пресс-служба МЧС города.

Инцидент произошел на городском пляже Парка Победы. 23-летний мужчина получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму и из-за этого начал тонуть. На помощь севастопольцу пришел дежурный матрос-спасатель. Он вытащил парня на берег и откачал.

«Пострадавшего увезли в больницу. Как выяснилось позже, молодой "пловец" находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщила пресс-служба.