Пьяный севастополец едва не утонул, грохнувшись с пирса
13:59, 17 апреля 2012Крым
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Житель Севастополя, будучи пьяным, неудачно прыгнул с пирса в море, ушиб голову и чуть не утонул, сообщила пресс-служба МЧС города.
Инцидент произошел на городском пляже Парка Победы. 23-летний мужчина получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму и из-за этого начал тонуть. На помощь севастопольцу пришел дежурный матрос-спасатель. Он вытащил парня на берег и откачал.
«Пострадавшего увезли в больницу. Как выяснилось позже, молодой "пловец" находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщила пресс-служба.
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