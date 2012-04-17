Крымчанин складировал патроны и порох в собачьей будке

Более тысячи патронов различного калибра и маркировки, порох и составные части оружия хранил 40-летний житель Евпатории в будке у собаки, сообщает пресс-служба милиции Крыма.

Запрещенные предметы, по словам мужчины, он нашел закопанными в огороде и решил перепрятать. «Чтобы удостовериться, что в земле больше нет подобных «тайников», сотрудникам милиции с использованием металлоискателя пришлось буквально «перекопать» весь участок», - сообщили в милиции.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании подозреваемому меры пресечении. За незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ евпаторийцу может грозить лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

