Алушта осталась без газа

Алушта, села Малый маяк и Запрудное на четыре дня остались без газа из-за ремонта на магистральном газопроводе Ялта-Алушта. В связи с проведением работ по замене оползневого участка с 6 утра 17 апреля приостановлена подача голубого топлива на газораспределительные станции трех населенных пунктов, сообщила пресс-служба правительства Крыма.

«Речь идет об опасном оползневом участке, поэтому это запланированные и вынужденные работы. Местные власти, население и предприятия оповещены и дали согласие на проведение ремонта», – уверяет пресс-служба.

Подача газа будет возобновлена до 18:00 20 апреля.