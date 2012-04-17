В Крыму соберут 3D пазл памятников истории

Панно и 3D пазл с изображениями объектов культурного наследия Крыма соберут в Симферополе в честь Международного дня памятников и выдающихся исторических мест, который отмечается 18 апреля.

Флеш-моб «Сохраним культурное наследие Крыма вместе!» состоится в центре столицы Крыма на перекрестке улиц Горького и Пушкина, сообщили в Республиканском комитете по охране культурного наследия.

По данным комитета, в Крыму, более 5600 памятников археологии, более 2500 памятников истории, около 700 памятников архитектуры и градостроительства, более 250 памятников монументального искусства, 230 объектов имеют статус национального значения, 26 населенных пунктов в список исторических населенных мест Украины.

«Задачи акции - напомнить обществу о необходимости охраны памятников архитектуры и градостроительства, которые были созданы усилиями многих народов за всю историю нашего замечательного полуострова. Акция даст возможность больше узнать о многообразии культурного наследия Крыма и о силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения, а также заострить внимание на уязвимости памятников и исторических мест», - сообщили в рескомитете.



Международный день памятников и исторических мест установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест(ICOMOS), созданной при Юнеско.