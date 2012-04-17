Самолет "Дубай - Киев" вынужденно сел в Симферополе из-за драки на борту
12:16, 17 апреля 2012Крым
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Пассажир-украинец врезал стюарду...
Самолет, который выполнял рейс «Дубай - Борисполь (Киев)», совершил во вторник утром вынужденную посадку в международном аэропорту «Симферополь» из-за избиения бортпроводника пассажиром, сообщила УНИАН начальник пресс-службы крымского управления МВД Ольга Кондрашова.
«Самолет компании "Аэросвит" приземлился в 10.18. Поступила информация о драке. С рейса сняли жителя Киева, 1986 года рождения», - сказала Кондрашова.
По ее информации, в настоящее время молодой мужчина проходит освидетельствование и поясняет правоохранителям свое поведение.
Рейс задержан до выяснения обстоятельств инцидента.
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