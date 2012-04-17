Самолет, летевший из Дубай в Киев, вынужденно сел в Крыму из-за драки

Самолет, который выполнял рейс «Дубай - Борисполь (Киев)», совершил во вторник утром вынужденную посадку в международном аэропорту «Симферополь» из-за избиения бортпроводника пассажиром, сообщила УНИАН начальник пресс-службы крымского управления МВД Ольга Кондрашова.

«Самолет компании "Аэросвит" приземлился в 10.18. Поступила информация о драке. С рейса сняли жителя Киева, 1986 года рождения», - сказала Кондрашова.

По ее информации, в настоящее время молодой мужчина проходит освидетельствование и поясняет правоохранителям свое поведение.

Рейс задержан до выяснения обстоятельств инцидента.