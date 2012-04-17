У берегов Крыма курсируют турецкие браконьеры
Готовились к лову
Крымские пограничники задержали в исключительной морской экономической зоне Украины турецкую рыбопромысловую шхуну YENIAY, экипированную сетями и льдом для вылова рыбы, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины.
Шхуну выявил корабль морской охраны «Николаев» в 88 милях на запад от мыса Херсонес. На ее борту находились 25 км камбальных сетей, больше тонны сухого льда, 37 металлических якорей, телефон спутниковой связи, ноутбук с базой данных районов постановки сетей.
Экипаж шхуны - 9 граждан Турции.
«Капитан нахождение в данном районе пояснил намерением рыбного промысла в экономической зоне Румынии», - сообщили в пресс-службе.
Судно отконвоировано в Севастополь.