У берегов Крыма курсируют турецкие браконьеры

Крымские пограничники задержали в исключительной морской экономической зоне Украины турецкую рыбопромысловую шхуну YENIAY, экипированную сетями и льдом для вылова рыбы, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины.

Шхуну выявил корабль морской охраны «Николаев» в 88 милях на запад от мыса Херсонес. На ее борту находились 25 км камбальных сетей, больше тонны сухого льда, 37 металлических якорей, телефон спутниковой связи, ноутбук с базой данных районов постановки сетей.

Экипаж шхуны - 9 граждан Турции.

«Капитан нахождение в данном районе пояснил намерением рыбного промысла в экономической зоне Румынии», - сообщили в пресс-службе.

Судно отконвоировано в Севастополь.