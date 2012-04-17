Лихач гонял по взлетной полосе

Легковой автомобиль под управлением 31-летнего жителя Керчи перевернулся на взлетной полосе бывшего аэродрома в поселке Багерово Ленинского района, сообщила пресс-служба ГАИ Крыма.

«Водитель не выбрал безопасную скорость движения и совершил выезд за пределы проезжей части , где допустил опрокидывание автомобиля», - отметили в пресс-службе.

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и рваную рану ушной раковины.