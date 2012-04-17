Лихач гонял по взлетной полосе
10:11, 17 апреля 2012Крым
0 0
Аэродром заброшен
Легковой автомобиль под управлением 31-летнего жителя Керчи перевернулся на взлетной полосе бывшего аэродрома в поселке Багерово Ленинского района, сообщила пресс-служба ГАИ Крыма.
«Водитель не выбрал безопасную скорость движения и совершил выезд за пределы проезжей части , где допустил опрокидывание автомобиля», - отметили в пресс-службе.
Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и рваную рану ушной раковины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter