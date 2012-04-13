В Крыму задержали главаря запорожской "банды лысых"

В Крыму задержан совладелец запорожского ресторана «Рыбацкий стан» Александр Середин, более известный в Запорожье как лидер «Банды лысых», партнер которого по бизнесу Николай Бинько, более известный с 1990-х годов как «Коля Ребенок», был убит в начале марта, сообщает ГУ МВД Украины в Запорожской области.

«Середин был задержан сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Запорожского главка милиции в Крыму, где проживал около двух недель, скрываясь от правоохранителей», - сказал представитель милиции.

У него нашли пистолет и гранату, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье «незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами».

Задержанный уже доставлен в Запорожье и находится в ИВС.

5 марта неизвестные, ворвавшись на территорию ресторана «Рыбацкий стан», где находился Бинько, ранили его из огнестрельного оружия, после чего зверски избили, предположительно, битами. В крайне тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в центр экстремальной медицины, где на следующий день скончался.

Уголовное дело, возбужденное по факту покушения на убийство, было переквалифицировано по ст. 115 УК Украины - «убийство». Спустя несколько дней отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области на официальном сайте ведомства разместил информацию о розыске 7 подозреваемых в совершении убийства мужчин, известных в криминальной среде как членов «Банды лысых». В дальнейшем правоохранители нескольких нападавших задержали.