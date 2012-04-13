Почти тысяча милиционеров дежурит на праздники в Крыму

Охрану общественного порядка в Крыму в период пасхальных праздников обеспечат 878 работников милиции и 56 военнослужащих внутренних войск МВД Украины, сообщает пресс-служба крымского управления.

В 172 населенных пунктах Крыма запланировано 235 массовых религиозных мероприятий, в которых примут участие более 100 тысяч человек.

«Руководство Главного управления МВД Украины в Крыму разработало детальные планы обеспечения правопорядка и общественной безопасности, предусмотрено привлечение необходимого количество сотрудников милиции, а также военнослужащих внутренних войск», - сообщила пресс-служба.