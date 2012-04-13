Канализацию в Евпатории залатают

В Евпатории прорвало канализацию, на ликвидацию аварии по улице Крупской из резервного бюджета города выделят 70 тысяч гривен, сообщает пресс-служба мэрии.

Этих денег хватит на замену канализационных сетей протяженностью 150 метров (диаметр трубы 100 мм).

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций признала аварию создающей угрозу возникновения ЧС.

«Сейчас проводятся работы по очистке колодцев от накопившихся стоков. В ближайшее время начнется ремонт аварийного участка», - отметили в пресс-службе.