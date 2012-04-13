Канализацию в Евпатории залатают
15:43, 13 апреля 2012Крым
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Деньги из бюджета
В Евпатории прорвало канализацию, на ликвидацию аварии по улице Крупской из резервного бюджета города выделят 70 тысяч гривен, сообщает пресс-служба мэрии.
Этих денег хватит на замену канализационных сетей протяженностью 150 метров (диаметр трубы 100 мм).
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций признала аварию создающей угрозу возникновения ЧС.
«Сейчас проводятся работы по очистке колодцев от накопившихся стоков. В ближайшее время начнется ремонт аварийного участка», - отметили в пресс-службе.
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