И.о. мэра Алупки обвинили в коррупции

Сотрудники милиции Крыма составили на секретаря городского совета Алупки Павла Постникова (Партия регионов) протокол об административном коррупционном нарушении. По информации правоохранителей, чиновник с ноября 2011 года незаконно жил в санатории Министерства здравоохранения Украины.

Протокол составили по материалам прокуратуры автономии.

"Должностное лицо, используя служебное положение, в нарушение требований закона "О принципах предотвращения и противодействия коррупции", бесплатно проживало в одном из санаториев Минздрава Украины, чем нанесло убытки на сумму почти 40 тысяч гривен", - говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

Админпротокол направили в суд.

Депутаты Алупкинского горсовета 3 апреля выразили недоверие мэру Алупки Виктору Толстоногу (Партия регионов) и досрочно прекратили его полномочия. По закону, в таком случае обязанности мэра исполняет второе лицо в городе - секретарь горсовета.

Прокуратура Ялты 10 апреля составила в отношении Толстонога админпротокол о коррупции и передала его в суд. Мэр, по данным ведомства, являлся единственным владельцем двух частных предприятий, которые в 2011 году получили около двух миллионов гривен дохода, а это - нарушение ограничений, предусмотренных законом "О принципах предотвращения и противодействия коррупции".

В Алупке проживают около девяти тысяч человек.