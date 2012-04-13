Пьяный командир избил солдата в Крыму
14:03, 13 апреля 2012Крым
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Командир воинской части Воздушных сил Украины, будучи пьяным, избил солдата, ему помогал офицер. Военная прокуратура Феодосийского гарнизона возбудила уголовное дело на драчуна, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры, не уточнив номер части.
"Командир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с офицером применил физическое насилие к военнослужащему срочной службы, в результате чего тот получил легкие телесные повреждения", - говорится в пресс-релизе.
Дело открыто по части 2 статьи 424 Уголовного кодекса - "превышение военным служебных полномочий".
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