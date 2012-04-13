Мама передала сыну-зеку мобильную халву
13:44, 13 апреля 2012Крым
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Не могла отказать в просьбе
Пожилая жительница Крыма передала сыну в колонию кусок халвы со спрятанным в нем мобильным телефоном, теперь 60-летней жительнице Сак грозит штраф, сообщила пресс-служба крымской милиции.
Материалы по данному факту поступили в Сакский горотдел милиции из колонии, расположенной в Хмельницкой области.
«Женщина, хитрым способом спрятавшая мобильник в восточные сладости, своей вины не отрицала, объясняя поступок просьбой сына, которому не смогла отказать», - отмечают в пресс-службе.
Передача запрещенных предметов лицам, которые содержатся в СИЗО и колониях, карается штрафом в 17-119 гривен.
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