Корабли Blackseafor прибыли в Севастополь

Корабли международного оперативного соединения Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blackseafor прибыли 13 апреля с визитом в порт Севастополя, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В соответствии с заключенным 2 апреля 2001 года в Стамбуле (Турция) соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, основными задачами Blackseafor являются проведение операций по поиску и спасению, проведение гуманитарных, противоминных операций и операций по защите окружающей среды.

Украинские военные моряки встретили на причале бухты Куриная и обеспечили швартовки корвета ВМС Болгарии "Решительни", большого десантного корабля Черноморского флота России "Цезарь Куников", фрегата ВМС Румынии "Себастьян", фрегата ВМС Турции "Явуз" и морского тральщика ВМС Украины "Черкассы".

12 апреля корабли, после четырехдневного пребывания в порту города Констанца (Румыния), где 6 апреля началась активация, на пути в Севастополь провели в Черном море ряд учений, в частности, по контролю за торговым судоходством, воздушной и надводной обстановки, поиска и спасания, буксировки, передаче грузов.

Согласно программе визита, 13 апреля состоятся протокольные встречи командования оперативного соединения кораблей в командовании Военно-морских сил Украины, Севастопольской государственной администрации. Экипажи кораблей смогут осмотреть достопримечательности Севастополя.

14 и 15 апреля, с 15 до 18 часов, корабли соединения Blackseafor будут открыты для посещения жителями и гостями города Севастополя.

Как планируется, 17 апреля международное соединение выйдет из Севастополя.

Активация продлится до 25 апреля.

