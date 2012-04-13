Прокуратура выбила 10 миллионов зарплаты

Органы прокуратуры Крыма за три месяца внесли 178 предписаний и представлений работодателям-должникам, в результате чего крымчанам возместили 10,4 млн. гривен задолженности по заработной плате, сообщила пресс-служба ведомства.

За нарушение законодательства о труде возбуждено 17 уголовных дел, большая часть из них - по фактам умышленной невыплаты заработной платы.

Меры уголовно-правового реагирования применяли к работодателям-нарушителям в Симферополе, Евпатории, Керчи, Саках, Джанкойском, Кировском, Нижнегорском районах.

В частности, в марте работникам проектно-исследуемого института выплачено более 2 млн. гривен задолженности.