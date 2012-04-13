Изрезанного мужчину нашли в подъезде в Керчи

Сотрудники милиции задержали 17-летнего жителя Керчи по подозрению в нанесении многочисленных ножевых ранений 23-летнему горожанину. Инцидент произошел 12 апреля, сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления МВД.

"Молодой человек был обнаружен в подъезде дома. Потерпевшему были причинены колото-резаные ранения грудной клетки, живота, проникающее ножевое ранение грудной и брюшной полости. Он доставлен в больницу", - говорится в пресс-релизе.

Милиция уточняет обстоятельства преступления.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство".