Электрика убил ток в Крыму

11:17, 13 апреля 2012
Крым
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Смерть на работе

Работник РЭС погиб в результате поражения электрическим током в поселке Николаевка в Симферопольском районе Крыма. Трагедия произошла на электроподстанции 12 апреля, сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления МЧС. 

В результате несчастного случая скончался 71-летний житель Симферополя. Его тело доставили в морг. 

Милиция выясняет обстоятельства происшествия.

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