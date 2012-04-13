Электрика убил ток в Крыму
11:17, 13 апреля 2012Крым
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Смерть на работе
Работник РЭС погиб в результате поражения электрическим током в поселке Николаевка в Симферопольском районе Крыма. Трагедия произошла на электроподстанции 12 апреля, сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления МЧС.
В результате несчастного случая скончался 71-летний житель Симферополя. Его тело доставили в морг.
Милиция выясняет обстоятельства происшествия.
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