Электрика убил ток в Крыму

Работник РЭС погиб в результате поражения электрическим током в поселке Николаевка в Симферопольском районе Крыма. Трагедия произошла на электроподстанции 12 апреля, сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления МЧС.

В результате несчастного случая скончался 71-летний житель Симферополя. Его тело доставили в морг.

Милиция выясняет обстоятельства происшествия.