Крымчан просят не паниковать возле яиц

Крымское управление МЧС просит жителей республики быть предельно осторожными и внимательными во время Всенощной службы на Пасху.

«Во время крестного хода, когда верующие идут вокруг храма с горящими свечками в руках, может вспыхнуть одежда, волосы или платок на голове. Кто идет впереди - будьте внимательнее, - подчеркивают спасатели. - Большое скопление людей, ажиотаж вокруг обряда освящения, неуступчивость и раздражение людей могут спровоцировать панику, столкновения и травмы. Будьте взаимно вежливы».

Спасатели просят быть терпимыми к людям в нетрезвом виде, которые могут прийти в церковь.

Сотрудники МЧС будут дежурить во всех храмах Крыма в ночь на 15 апреля.