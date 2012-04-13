Турецких браконьеров скрутили у берегов Крыма

Сотрудники пограничной службы задержали турецкую шхуну Deniz Kysy (порт приписки - Самсун) по подозрению в браконьерском вылове рыбы у берегов Крыма в акватории Черного моря. Судно в четверг, 12 апреля, отконвоировали в Керчь, сообщила пресс-службы Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы.

Корабль морской охраны "Донбасс" заметил шхуну в 28 милях на юго-запад от мыса Такиль. Пограничники нашли на ее борту сети для лова кабмалы и емкости для рыбы.

Турок-капитан заявил, что шхуна следует из Турции в Абхазию, а в экономической зоне Украины пытается спрятаться от шторма. Правда, в момент задержания погода были вполне благоприятной: дул небольшой ветерок, а волнение моря составляло всего один балл.