Вымогатели поджигали супермаркеты по всей Украине

Центральный райсуд Симферополя вынес приговор четырем участникам организованной преступной группы, которые в течение 2010-2011 годах осуществляли поджоги в супермаркетах Украины с целью вымогательства денег у их владельцев. Организатор банды получил 5 лет лишения свободы, участники группы проведут в заключении от 3 лет 3 месяцев до 4,5 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Полностью доказана в суде вина поджигателей по девяти эпизодам преступной деятельности, в результате которой значительные убытки понесли хозяева торговых объектов в Киеве, Харькове, Одесской и Львовской областях", - говорится в пресс-релизе.

Злоумышленников задержали в феврале 2011 года при попытке совершить поджог в супермаркете в Симферополе.