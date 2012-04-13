Человечество впадает в маразм

Число больных слабоумием (деменцией) в мире к 2030 году увеличится в два раза. Такие данные содержатся в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, в настоящее время в мире деменцией страдают около 35,6 миллиона человек. Эксперты организации прогнозируют, что к 2020 году число таких пациентов удвоится, а к 2050-му - вырастет почти в три раза и превысит 115 миллионов.

Согласно отчету, даже в развитых странах от 50 до 80% случаев деменции остаются не выявленными. Государственные программы диагностики слабоумия и медицинской помощи таким больным применяются лишь в восьми странах мира.

В настоящее время 58% больных деменцией являются жителями развивающихся стран. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году на долю таких государств придется более 70% пациентов, страдающих слабоумием.

Пациенты, страдающие болезнью Альцгеймера, составляют от 20 до 70% всех больных деменцией в зависимости от их пола и возрастной категории.