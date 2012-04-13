Эксперты ломают голову над "стопой апостола" в Херсонесе

Богословская комиссия изучает, является ли стопой Андрея Первозванного обнаруженный недавно на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе отпечаток на камне, сообщил благочинный Севастопольского округа протоирей Сергий Халюта телеканалу «Первый севастопольский».

Комментируя ситуацию, возникшую после того, как во время православной экскурсии в Херсонесе один из слушателей акцентировал на упоминании в летописи ХVI века «Степенная книга» о том, что святой проповедник Андрей Первозванный во время пребывания здесь оставил на одном из камней свой след, Халюта отметил: «Я с определенным недоверием отнесся к этому сообщению, потому что подумал, ну не может быть такого, чтобы 2 тысячи лет Господь хранил стопу Андрея Первозванного. И в 2012 году Господь открыл стопу».

Вместе с тем он сообщил, что «мы пошли на это место, и, действительно, увидели, что на твердом камне находится отпечаток стопы человека».

Как подчеркнул Халюта, благочиние прежде всего сообщило о находке на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю. «И митрополит благословил создать богословскую комиссию по изучению данного вопроса. Потому что церковь относится ко всем вот таким моментам очень осторожно, и прежде чем о чем-то сообщить и утвердительно сказать, церковь изучает вопрос», - сказал он.

По словам Халюты, богословская комиссия несколько раз выезжала на место и обследовала его, кроме того, экспертами Управления МВД Украины в городе Севастополе была проведена «криминалистическая экспертиза, в том плане, действительно ли это - отпечаток стопы человека, или, как криминалисты говорят, след человека». Он отметил, что эксперты подтвердили, что «данный отпечаток мог являться следом (ноги) человека, 38-го размера, рост человека 160-162 см».

Затем, добавил протоирей, эксперты Крымского государственного медицинского университета провели анатомическую экспертизу отпечатка. По словам С.Халюты, ученые обнаружили второй отпечаток стопы, который находится рядом.

«Три профессора-анатома дали четкое заключение - можно сказать, состоялась судебно-медицинская экспертиза - что это действительно отпечаток человеческой ноги», - сказал он.

По словам священника, все эти исследования и экспертизы церковь организовала, «чтобы скептики, которых в нашей жизни всегда достаточно много, не могли сказать, что это - бетон, что человек стал на бетон. Или что это (образовавшийся след стопы) - под влиянием ветра, воды и еще чего-то там, то есть, как говорят люди неверующие, природа сама создала такой след».

Как считает Халюта, данная находка может являться «еще одним помощником прихода к вере и к Богу, что здесь действительно был апостол Андрей Первозванный».

«У скептиков есть сомнения, что апостол (Андрей Первозванный) вообще проповедовал на славянских землях. А это (отпечаток стопы) еще одно доказательство, что апостол проповедовал на славянских землях», - добавил он.