Первомайский район Крыма очистили от мусора

149 несанкционированных свалок ликвидировали в Первомайском районе республики в рамках акции «Сделаем Крым чистым», сообщила пресс-служба крымского правительства.

С начала месяца на территории района собрали 0,447 тыс. кубометров твердых бытовых отходов, привели в порядок 15 кладбищ, отремонтировали 5 братских могил, благоустроили 960 тыс. кв. метров улиц и дорог, отремонтировали 5 спортивных площадок.

Кроме того, высадили более полутора тысяч деревьев и кустарников, разбиты газоны и цветники.

Акция «Сделаем Крым чистым» проходит на территории 41 населенного пункта, в ней принимают участие 2,7 тыс. человек.