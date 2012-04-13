Первомайский район Крыма очистили от мусора
08:51, 13 апреля 2012Крым
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Полторы сотни свалок
149 несанкционированных свалок ликвидировали в Первомайском районе республики в рамках акции «Сделаем Крым чистым», сообщила пресс-служба крымского правительства.
С начала месяца на территории района собрали 0,447 тыс. кубометров твердых бытовых отходов, привели в порядок 15 кладбищ, отремонтировали 5 братских могил, благоустроили 960 тыс. кв. метров улиц и дорог, отремонтировали 5 спортивных площадок.
Кроме того, высадили более полутора тысяч деревьев и кустарников, разбиты газоны и цветники.
Акция «Сделаем Крым чистым» проходит на территории 41 населенного пункта, в ней принимают участие 2,7 тыс. человек.
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