Молодежь сыграет в экоквест

Эколого-спортивный марафон, целью которого является сбор мусора в игровой форме, стартует в рамках фестиваля «Эко-Сич» в Бахчисарае, сообщили организаторы квеста в социальных сетях.

Участники марафона разделятся на команды по 10 человек и с помощью карты местности будут идти к финишу, выполняя по пути спортивно-интеллектуальные задания. «Пропуском в каждый пункт будет собранный по маршруту следования мусор. Команда будет зарабатывать баллы и за прохождение заданий и за собранный мусор», - сообщили организаторы.

Фестиваль приурочен ко Дню защиты окружающей среды, который отмечается 21 апреля.

Кроме того, в программе фестиваля, конкурс экологического плаката, фотопрогулка, акции по посадке деревьев и другие мероприятия.

Организаторы - «Экология и мир» и Бахчисарайский казачий курень.