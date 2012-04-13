Молодежь сыграет в экоквест

08:43, 13 апреля 2012
Крым
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Акция-марафон в Бахчисарае

Эколого-спортивный марафон, целью которого является сбор мусора в игровой форме,  стартует в рамках фестиваля «Эко-Сич» в Бахчисарае, сообщили организаторы квеста в социальных сетях.

Участники марафона разделятся на команды по 10 человек и с помощью карты местности будут идти к финишу, выполняя по пути спортивно-интеллектуальные задания. «Пропуском в каждый пункт будет собранный по маршруту следования мусор. Команда будет зарабатывать баллы и за прохождение заданий и за собранный мусор», - сообщили организаторы.

Фестиваль приурочен ко Дню защиты окружающей среды, который отмечается 21 апреля.

Кроме того, в программе фестиваля, конкурс экологического плаката, фотопрогулка, акции по посадке деревьев и другие мероприятия.

Организаторы  - «Экология и мир» и Бахчисарайский казачий курень.

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